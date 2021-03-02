Курян предупредили о гололеде на дорогах

Курян просят быть осторожными на улице Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 2 марта и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Температура: ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем 0-5º тепла

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.