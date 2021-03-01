Курян приглашают в "Кино в театре"

Билеты можно купить в кассе драмтеатра Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии Международного женского дня в рамках XV сезона проекта «Кино в театре» 7 марта в 13.00 в драмтеатре имени А.С. Пушкина состоится концерт артистов и показ отечественной комедии «Смотри как я», 12+. Фильм снят в жанре роад-муви (дорожное кино) звездой шоу «Даешь молодежь!» Егором Сальниковым. Незрячий мажор и девушка из детдома в поисках любви...

Оля – безбашенная девчонка, сбежавшая из детдома. Максим – слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Случайно встретившись, ребята решают бросить все и уехать на море. Почему бы и нет — у Максима папины деньги, у Оли сумасшедшая тяга к приключениям. Они молоды и хотят свободы, вот только видит ее каждый по-своему…

Съемки фильма проходили в Ростовской области. За это время артисты проехали вблизи Таганрога, побывали на реке Миус, заглянули на Самбекские высоты и берега Азовского моря. На второй Национальной молодежной кинопремии картина получила приз за «Лучший полнометражный дебют».

Билеты стоимостью 50 рублей можно купить в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Бронирование билетов в будние дни с 9:00 до 17:00 по телефону (4712) 54-76-75.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала.