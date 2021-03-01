В 2020 году на курский «телефон доверия» поступило 1191 обращение

В Курске работает «телефон доверия» для детей и их родителей 223-777. «Телефон доверия» - бесплатный, анонимный и работает летом с 8.00 до 20.00, в остальное время – круглосуточно.

Специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» оказывают социально-психологическую поддержку.

В 2020 году на «телефон доверия» поступило 1191 обращение. Куряне консультируются по проблемам детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, проблемам в обучении и по вопросам профориентации. Шесть раз в течение прошлого года консультантам «Гармонии» пожаловались на жестокое обращение.