В Курске полиция задержала вора благодаря соцсетям

Подозреваемый задержан Фото: Из архива КП.

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастного к краже вещей у посетительницы магазина.

Женщина отвлеклась на кассе и оставила на прилавке конверт с деньгами и документами. Этим воспользовался случайный посетитель, который забрав вещи, спешно покинул магазин, рассказали в УМВД.

Информацию о розыске мужчины публиковали средства массовой информации и интернет-сообщества. В социальных сетях подозреваемого узнали и сообщили информацию в полицию.

После проверки данные подтвердились. Похитителем оказался 37-летний ранее судимый курянин. Его задержали в Курске.

Украденные деньги он сразу потратил, а документы выбросил в мусорный контейнер.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в установлении подозреваемого.