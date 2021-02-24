Под Курском огонь уничтожил деревянный дом

Огонь вспыхнул в Горшеченском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 00:31 24 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Нижнедорожнее Горшеченского района.

По прибытии в 00:45 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 00:55, ликвидировано в 01:03, рассказали в МЧС.

В результате пожара сгорел деревянный дом общей площадью 70 квадратов. Пострадавших нет.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.