Больше всего новых больных ковид зарегистрировано в Курске и Железногорске

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Из архива КП.

Больше всего новых больных ковид за минувшие сутки зарегистрировано в Курске -67, Железногорске -17 и в Суджанском районе - 10.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1391 курянин, на ИВЛ – 145 (13 – инвазивная, 132 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 23 февраля в Курской области всего зарегистрировано 30033 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 147 - за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса скончались 442 курянина. В томи числе за последние сутки - четверо. Это мужчина 54 лет и три женщины 59, 66, 67 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.