Курян приглашают на поэтический концерт-презентацию

Поэты представят свои книги вышедшие в московском издательстве «СТИХИ» Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 марта в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится поэтический концерт-презентация «Средство №3».

Концертная программа строится на стихах Романа Рубанова и Андрея Болдырева, при участии Мечислава Шпилевского (гитара) и Владимира Еськова (саксофон).

Поэты представят свои книги вышедшие в московском издательстве «СТИХИ». Стихи и музыка прозвучат единым целым, они будут говорить друг с другом, вовлекая в этот разговор зрителя, который станет соучастником этого поэтического действа.

В концерте примут участие: Арсений Ли - поэт, дизайнер, один из основателей российского поэтического товарищества «Сибирский тракт», сооснователь и арт-директор издательства СТиХИ. Алла Поспелова - поэт, культуролог, главный редактор издательства «СТиХИ». Клементина Ширшова - поэт, критик, редактор литературного портала «Textura.club (http://textura.club/)». Андрей Фамицкий - поэт, переводчик, главный редактор литературного портала «Textura».

Билеты уже можно приобрести в кассе центра "Звездный".

Касса открыта с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00

Цена билета – 100 рублей.