С 1 марта куряне смогут платить меньше за проезд

Расплатиться со скидкой можно будет как в маршрутках, так и в муниципальном транспорте Фото: Светлана ВОЛКОВА

C 1 марта до 30 июня 2021 года держатели бесконтактных карт «МИР» любого банка смогут ездить в городском транспорте Курска со скидкой в размере четыре рублей, сообщили в администрации региона.

Акция «Проезд дешевле с картой MИР» запущена совместно с информационным центром «Регион-Курск», подведомственным комитету цифрового развития и связи Курской области, платежной системой «МИР» и местными перевозчиками.

«Регион-Курск» является оператором автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области. В акции могут принять участие физические лица – держатели бесконтактных карт «MИР» при условии оплаты привязанной к сервису картой «MИР» на бортах перевозчиков.

Чтобы принять участие в акции, достаточно в период ее действия осуществить поездку на регулярных маршрутах пассажирского автомобильного и электрического транспорта Курской области и оплатить проезд картой «МИР» на терминале кондуктора.

- В общественном транспорте Курска за период с 1 октября 2020 года по 31 января 2021 года количество операций оплаты проезда банковской картой увеличилось. Это показывает социальную значимость и реальную востребованность сервисов безналичной оплаты, в том числе банковскими картами в общественном транспорте, – отметил директор информационного центра «Регион-Курск» Игорь Брагин.