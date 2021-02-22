Курянин получил семь лет колонии за сбыт наркотиков

Курянина задержали через полгода
Фото: Из архива КП.
Ленинский районный суд Курска вынес приговор 20-летнему жителю Льгова. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном и в значительном размере.
Как установлено в суде, в ноябре 2019 молодой человек договорился с неизвестными, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, за деньги сбывать наркотики в Курске через тайники-закладки. Он получал от соучастников информацию о месте нахождения оптовой партии наркотиков, забирал его и расфасовывал в мелкие свертки. Наркотик он помещал в тайники преимущественно в частном секторе Курска.
Так молодой курянин работал примерно полгода, пока его не задержала полиция. А наркотики изъяли.
Суд дал ему семь лет исправительной колонии строгого режима.