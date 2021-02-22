В Курской области сотрудница банка сняла деньги со счета пенсионерки

Сотрудница банка воспользовалась дубликатом сберкнижки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под Курском будут судить 32-летнюю бывшую сотрудницу одного из курских банков. Она обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

15 мая 2020 года к работнице банка обратилась пенсионерка, чтобы снять деньги со своего счета. Для этого она предъявила сберегательную книжку, а также ее дубликат.

Завершив расходные операции, сотрудница банка вернула женщине одну книжку, а вторую оставила себе. Убедившись, что на счету есть деньги, она сняла с банковского счета клиента три тысячи рублей, рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Фатежский районный суд для рассмотрения.