Под Курском сгорел дом

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 23:10 21 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Верхняя Гремячка Щигровского района.

По прибытии в пожарные 23:24 приступили к ликвидации пожара загорания. Загорание локализовано в 23:30, ликвидировано в 23:36, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом щитовом доме, обложен кирпичом,огнем уничтожена кровля на всей площади.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.