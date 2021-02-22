Под Курском сгорел дом

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В 23:10 21 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Верхняя Гремячка Щигровского района.
По прибытии в пожарные 23:24 приступили к ликвидации пожара загорания. Загорание локализовано в 23:30, ликвидировано в 23:36, сообщили в МЧС.
В результате пожара в жилом щитовом доме, обложен кирпичом,огнем уничтожена кровля на всей площади.
Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.