В Курске мошенники представляются сотрудниками Пенсионного Фонда

Пенсионерам советуют не разглашать персональные данные Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Отделение ПФР по Курской области поступают обращения курян, что им звонят якобы из учреждений Пенсионного фонда, сообщают о новой выплате и, соответственно, просят сообщить реквизиты банковской карты.

Отделение Пенсионного фонда напоминает - со своими персональными данными нужно быть крайне осторожным.

Пенсионный фонд, как и прочие государственные структуры, уже располагает информацией, необходимой для начисления пенсий и других социальных выплат. Сотрудники Пенсионного фонда не звонят по телефону, чтобы запросить реквизиты банковских счетов, включая номера и коды безопасности банковских карт.

Любые уточнения по банковскому счету и карте должны вас насторожить. Ни в коем случае не перезванивайте по телефонам, которые вам называет собеседник.

Помните - сотрудники учреждений ПФР не ходят по домам и не собирают персональные данные.

Если вы все же вошли в контакт с предполагаемыми мошенниками и сообщили им персональные данные, незамедлительно обратитесь в полицию.