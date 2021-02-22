Курян приглашают на онлайн-программу в честь Дня защитника Отечества

На сайте выйдет серия исторических видеосюжетов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Московский Музей Победы приглашает курян на онлайн-программу в честь Дня защитника Отечества. Присоединиться к праздничной программе можно на сайте музея https://victorymuseum.ru/.

Подарком ко Дню защитника Отечества станут бесплатные zoom-экскурсии. Любители истории смогут попасть на них в 13.00 и в 17.30.

Благодаря современным технологиям виртуальные посетители побывают в Зале исторической правды, на экспозиции "Подвиг Армии", диораме "Контрнаступление под Москвой".

Зрителей ждут на онлайн-концерте клуба военной авторской песни «Ветер Побед».

На просмотр фильма "Они сражались за Родину" пригласит виртуальных посетителей онлайн-кинотеатр Музея Победы.

Кроме того, на сайте выйдет серия исторических видеосюжетов. Например, ролик о танкетке Т-27, которая участвовала в боях еще в 1930-х годах, а в первый, самый сложный год Великой Отечественной служила тягачом и танком поддержки пехоты. Еще одну передачу посвятят Валентине Гризодубовой, первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза (1938).

Полная программа на 23 февраля размещена на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zas… (https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zashchitnika-otechestva2021/).