В Курске пройдет шахматный турнир

Мероприятие пройдет 26 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 февраля на улице Ломоносова, 3 состоится первенство Курска среди студентов вузов и ссузов, старшеклассников и преподавателей по быстрым шахматам.

Мероприятие проводится Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно с Шахматным клубом Курска. Пройдут игры по швейцарской системе в семь туров, десятиминутными партиями, а начало - в 14.00.

Заявки можно подать по адресу: clck.ru/TJvg3 или по электронной почте шахматного клуба chess46@inbox.ru