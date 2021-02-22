В Курске пройдет шахматный турнир

Мероприятие пройдет 26 февраля
Фото: Светлана ВОЛКОВА
26 февраля на улице Ломоносова, 3 состоится первенство Курска среди студентов вузов и ссузов, старшеклассников и преподавателей по быстрым шахматам.
Мероприятие проводится Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно с Шахматным клубом Курска. Пройдут игры по швейцарской системе в семь туров, десятиминутными партиями, а начало - в 14.00.
Заявки можно подать по адресу: clck.ru/TJvg3 или по электронной почте шахматного клуба chess46@inbox.ru