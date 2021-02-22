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Спорт

В Курске пройдет шахматный турнир

Курян приглашают принять участие
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет 26 февраля

Мероприятие пройдет 26 февраля

Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 февраля на улице Ломоносова, 3 состоится первенство Курска среди студентов вузов и ссузов, старшеклассников и преподавателей по быстрым шахматам.

Мероприятие проводится Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно с Шахматным клубом Курска. Пройдут игры по швейцарской системе в семь туров, десятиминутными партиями, а начало - в 14.00.

Заявки можно подать по адресу: clck.ru/TJvg3 или по электронной почте шахматного клуба chess46@inbox.ru