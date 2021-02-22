Вандалы разрушили в центре Курска ледовые скульптуры

Лиса и Маленького принца разбили ногами Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на Театральной площади вандалы разрушили четыре ледовые скульптуры.

Фигуру Лисы с колобком закидали снежками Фото: Светлана ВОЛКОВА

От их рук пострадали "Царевна - лебедь" и "Жар-птица" - они были настоящим украшением фестиваля «Зимняя сказка». Фигуру Лисы с колобком, судя по всему, закидали снежками, а Лиса Маленького принца разбили ногами.

Мастера из 13 городов России и курские скульпторы работали над созданием снежных и ледяных фигур десять дней, вложили в свою работу душу и мастерство. По количеству выполненных скульпторами композиций, курская «Зимняя сказка» стала самым масштабным фестивалем России.

"Царевна-лебедь" тоже пострадала Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотни горожан приходят каждый день на Театральную площадь, чтобы полюбоваться удивительными фигурами. Теперь часть этой красоты безвозвратно утрачена. Как говорят организаторы фестиваля, фигуры могли еще достаточно долго радовать курян, тем более что уже сегодня вечером похолодает.

Специалисты уже изучают записи камер видеонаблюдения, их передадут в полицию.