Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Курской области

В Курской области за сутки скончались еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб 21 февраля. Умерли женщина 54 и две курянки 64 лет, а таже мужчина 62 лет. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев увеличилось до 437 человек.

Прирост зараженных составил 152 случая. Всего за время эпидемии зарегистрировали 29 735 инфицированных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1305 человек, на ИВЛ – 162 (14 – инвазивная, 148 – неинвазивная). Всего выписали 26 433 пациента, накануне окончили лечение 154 человека.