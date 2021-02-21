152 человека заразились коронавирусом в Курской области на 21 февраля

фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным оперативного штаба на 21 февраля, в Курской области выявили 152 новых случая коронавируса. Прирост по муниципалитетам: Курск - 77, .Железногорск - 21, Тимский - восемь, Беловский - шесть, Большесолдатский, Касторенский, Курский, Железногорский районы - по четыре, Мантуровский, Суджанский, Щигры - по три, Медвенский, Советский, Суджа, Щигровский - по два, Горшеченский, Золотухинский, Обоянь, Обоянский, Поныровский, Пристенский и Черемисиновский районы - по одному. Всего за время эпидемии зарегистрировали 29 735 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1305 человек, на ИВЛ – 162 (14 – инвазивная, 148 – неинвазивная). Всего выписали 26 433 пациента, накануне окончили лечение 154 человека.

На сегодняшний день скончались 437 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.