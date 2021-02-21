Курские полицейские получили 129 новых машин в преддверии Дня защитника

Фото: администрация Курской области.

Новые служебные машины получили курские полицейские в преддверии Дня защитника. По приказу МВД России поступило 129 автомобилей. В их числе пять «Нива-Шевроле», десять «Лада-Веста», 64 «Лада-Гранта», 19 ВАЗ-213100, 21 ГАЗ-32215, три «Лада-Ларгус» и семь повышенной проходимости «УАЗ-Патриот».

Большинство машин получат участковые уполномоченные, служба уголовного розыска, подразделения экономической безопасности, а также дежурные части города и области.

- Когда сотрудник мобилен, он может оперативно реагировать на все происшествия и решать вопросы безопасности населения, - отметил начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев.