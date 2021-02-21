Курян приглашают обсудить проект новой маршрутной сети города

Общественные слушания проекта новой маршрутной сети Курска пройдут 26 февраля в Доме культуры железнодорожников (Театральный пр-д, 1). Они состоятся в 16 часов. Поучаствовать могут все желающие.

Проект маршрутной сети разработали специалисты Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Москвы. В основу документов легли результаты комплексного обследования улично-дорожной сети, социологических опросов, замеров пассажиропотоков на действующих маршрутах, моделирование перспективных маршрутов при помощи цифровой модели.

Из-за режима повышенной готовности организаторы просят заранее подать заявку на участие во встрече. Для этого надо отправить на электронную почту transport46@bk.ru свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и вопрос, который хотите задать во время обсуждений.

Также заявку можно подать через личные сообщения сообщества «Транспорт и дороги Курской области» в «ВКонтакте». Регистрация завершится в 18 часов 25 февраля.

С проектом новой маршрутной сети можно ознакомиться по ссылке.