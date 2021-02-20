В Курске пройдет конкурс педагогов

Победители конкурса получат денежные поощрения Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 24 февраля по 4 марта в Курске пройдут конкурсы профессионального мастерства педагогов.

На конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Самый классный классный» подано более 60 заявок.

Конкурсные мероприятия пройдут без зрителей, с соблюдением всех мер безопасности. Открытые уроки и занятия в этом году конкурсанты дадут в своих классах, группах и кружках.

Конкурс станет хорошей проверкой профессиональных навыков курских педагогов во время непростой эпидемиологической обстановки. Конкурсантам будет предложено охарактеризовать инновационные технологии, которые они использовали, в том числе в период дистанционного обучения.

Победители получат денежные поощрения от администрации Курска в размере 20 тысяч рублей; дипломанты II степени –15 тысяч рублей, дипломанты III степени – 10 тысяч рублей. Участники суперфинала конкурса получат денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей.