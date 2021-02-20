В Курской области с начала пандемии сделали более 638 тысяч тестов на коронавирус

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Исследования на COVID-19 в Курской области проводят как в государственных лабораториях медучреждений региона, так и в частных. По последним данным, с начала пандемии проведено 638 132 исследования материала на коронавирус методом ПЦР. Большую их часть выполняют в областном клиническом кожвендиспансере и на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии.

Исследований на антитела к коронавирусу с учетом коммерческих лабораторий проведено около 48 тысяч.

В Курской области продолжают работу горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом. Консультацию, в том числе по вопросам вакцинации, можно получить по телефону «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных).