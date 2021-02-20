Как отметить в Курске День защитника Отечества?

В Курске пройдут разнообразные мероприятия к 23 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 февраля

18:00 – спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас», драмтеатр

21 февраля

18:00 – спектакль «Соловьиная ночь», драмтеатр

22 февраля

11:00 – просмотр фильма с тифлокомментариями «Они сражались за Родину», библиотека для слепых им. В.С. Алехина

15:00 – праздничный концерт от артистов Дома народного творчества, посвященный Дню Защитника Отечества, Дворец Культуры

23 февраля

12:00 – праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества, с участием филармонии, пос. Маршала Жукова (войсковая часть)

13:00 – показ фильма «Ржев» (проект кинофонда «Кино в театре»), драмтеатр

Акция «Поем двором» с артистами Дома народного творчества: 14:00 на ул. Парижской Коммуны, 32 и 15:30 на ул. Союзная, 12

До 24 февраля

Интерактивная фотозона «Защитники Курской крепости», музей археологии

До 28 февраля

Книжные выставки «Ответственность перед памятью…», «Подвигу доблести память и честь», Асеевка

Выставка «Юные отважные солдаты. Ко Дню защитника Отечества», музей «Юные защитники Родины».