За сутки в Курской области выписали 155 ковид-пациентов

В регионе продолжают фиксировать новые случаи заражения Фото: Из архива КП.

Всего выписано с начала пандемии 26279 ковид-пациентов в Курской области. В том числе за последние сутки - 155.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1346 курян. На ИВЛ – 133 (13 – инвазивная, 120 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 20 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 29583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 150 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 433 курянина. В том числе за последние сутки - трое. Это женщина 63 лет и мужчины 29 и 60 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.