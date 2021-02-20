Курян приглашают присоединиться к проекту «Письмо Победы»

Присоединиться к инициативе можно уже сейчас Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волонтеры Победы предлагают всем желающим выразить свою благодарность защитникам Отечества присоединиться к проекту «Письмо Победы».

Каждый может написать герою письмо, поделиться размышлениями о сохранении исторической памяти или просто поздравить и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны.

Это можно сделать несколькими способами:

разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды;

написав письмо с помощью виджета в группе движения «Волонтеры Победы» ВКонтакте или на сайте волонтерыпобеды.рф (http://xn--90abhcb7aogbckly2kf.xn--p1ai/);

отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Все письма пройдут модерацию, после чего их напечатают на специальных бланках и доставят ветеранам с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.