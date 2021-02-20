Работающим курянам старше 65 лет продлили больничные до 1 марта

Больничные продлили автоматически Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области работающим пенсионерам 65 лет и старше, находящимся в режиме самоизоляции, продлены электронные больничные листы с 21 февраля по 1 марта. Как и ранее, больничные будут оформлены дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом.

По информации Курского регионального отделения Фонда социального страхования, расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС.

Ранее сообщалось, что право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.