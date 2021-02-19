Куряне смогут пристроить сумочки своих бабушек на выставку

Ориентировочный период работы выставки: с 13 по 24 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной краеведческий музей просит жителей города помочь с подготовкой экспонатов для выставки «Сумочка моей бабушки».

Экспозиция будет посвящена истории женской сумочки. Сотрудники музея на период выставки готовы принять интересные кошельки, саквояжи, сумки, ридикюли и другие аксессуары. Все предметы будут возвращены владельцам.

Фотографии экспонатов с описанием можно отправить на адрес kraeved-kursk@mail.ru с пометкой «для «Сумочка моей бабушки». Аксессуары будут принимать с 24 февраля по 11 апреля.

Ориентировочный период работы выставки: с 13 по 24 апреля.

Все вопросы можно задать по телефону: 51-15-81.