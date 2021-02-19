В Курской области готовятся к паводку

Этой зимой в регионе достаточно снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

В зоне повышенного риска остаются Курск, где возможно подтопление приусадебных участков, подъездная дорога к селу Износково Рыльского района, а также четыре низководных автомобильных моста в Глушковском, Льговском и Солнцевском районах. Для контроля паводковой обстановки задействованы 12 стационарных гидропостов. Определены зоны космического мониторинга, воздушная разведка будет вестись с использованием беспилотников.

Параллельно продолжается расчистка русел рек, в частности, завершен первый этап расчистки реки Сейм. Проводятся углубительные и берегоукрепительные работы.

- Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств в количестве более 5 тысяч человек и более 1700 единиц техники. В распоряжении имеется 57 плавсредств, созданы две подрывные команды, – рассказал Александр Лапин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области по гражданской обороне и защите населения.