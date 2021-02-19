В Курской области снизилось число пожаров

В МЧС планируют увеличить число рейдов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В этом году отмечается снижение числа пожаров – на 24% к прошлому году. Однако в феврале уже произошло несколько случаев с гибелью людей. Главные причины возгораний – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, сообщили в МЧС.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области по государственной противопожарной службе Александр Мезенцев подчеркнул необходимость дополнительных мер – усиление профилактической работы с курянами «группы риска». В том числе проведение рейдов, установка пожарных извещателей и переселение на зиму одиноко проживающих пожилых граждан.