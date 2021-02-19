Под Курском пройдут соревнования по триатлону

В городе атомщиков задумано реализовать несколько спортивных проектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатове в этом году пройдут соревнования по триатлону.

В Курчатове в этом году пройдет несколько крупных всероссийских соревнований по триатлону, среди которых этап Кубка, чемпионат и первенство страны. В апреле и сентябре здесь соберутся сильнейшие спортсмены, которые поборются за участие в чемпионате мира.

Кроме того, в городе атомщиков планируют начать стройку ледовой арены. Земельный участок предусмотрен. Сейчас идут предпроектные работы и прорабатывается вопрос о включении строительства в федеральную программу Минспорта, сообщили в администрации региона.

Как только средства на реализацию проекта будут получены, спортивный объект возведут в течение года, заверил глава Курчатова Игорь Корпунков