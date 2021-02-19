Курянка получила травму, спасаясь из горящего дома

Пожар произошел в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 12 раз выезжали по тревоге. Произошло три пожара. На одном из них пострадал человек.

В 4 часа 57 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме на улице 3-й Даньшинский переулок Курска.

- Огонь практически уничтожил частный жилой дом площадью сто квадратных метров. В доме жила 71-летняя женщина. Со слов соседей хозяйка, обнаружив пожар, выпрыгнула в окно и обратилась к ним за помощью. При падении повредила ногу. Соседи вызвали пожарно-спасательные подразделения и скорую медицинскую помощь. Курянка госпитализирована, - рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Сумма материального ущерба устанавливается.