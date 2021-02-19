В многоэтажке в центре Курска убили человека

Подозреваемый задержан Фото: Из архива КП.

СК завело уголовное дело против 39-летнего жителя Курска. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

По версии следствия 14 февраля примерно в 17 часов между пьяным подозреваемым и его 43-летним знакомым в квартире одной из многоэтажек, расположенных на улице Овечкина Курска, произошел конфликт. В ходе конфликта курянина стал избивать знакомого в грудь и по голове. От полученных травм мужчина умер на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.