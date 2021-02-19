Назначен новый председатель Арбитражного суда Курской области

В регионе увеличилось число дел о банкротстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главе региона Роману Старовойту представили назначенного председателя Арбитражного суда Курской области. На этот пост назначен Андрей Левашов, судья с почти 20-летним стажем работы. С 2007 года он был председателем судебного состава Арбитражного суда региона, с 2019 года работал заместителем председателя.

- Указом Президента Российской Федерации председателем Арбитражного суда Курской области назначен Левашов Андрей Анатольевич. С конца 2019 года являлся и.о. руководителя. В период пандемии он вместе с коллективом добросовестно справились с поставленными задачами, – сказал Александр Орлов, председатель Арбитражного суда Центрального округа.

В 2020 году в Арбитражном суде области количество дел осталось на уровне предыдущего года. Рассмотрено около 16 тысяч заявлений и дел. Значительно уменьшилось число споров с участием органов власти и местного самоуправления, в то же время увеличилось количество заявлений по делам о банкротстве по сравнению с прошлым годом, отметили в администрации региона.