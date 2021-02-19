Наибольшее число новых больных ковид зарегистрировано в Курске, Курчатовском и Железногорском районах

Больше всего больных ковид - в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Больше всего новых заболевших ковид по муниципалитетам за последние сутки: Курск - 80, Курчатовский и Железногорский районы - по семь пациентов.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1365 курян. На ИВЛ – 154 (10 – инвазивная, 144 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 19 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 29433 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 151 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 430 курян. В том числе за последние сутки шесть человек - мужчины 49, 72, 90 лет и женщины 47, 50, 57 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19. За неделю они снизилась на 4%, а по внебольничным пневмониям по отношению к предыдущей неделе на 5,7%, сказал Климушин.