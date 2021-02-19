В курских соцучреждениях от ковид привили более тысячи постояльцев

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Из архива КП.

Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова рассказала о работе соцучреждений в пандемию. С апреля они функционируют в режиме самоизоляции, что позволило избежать критического уровня заболеваемости коронавирусом.

В соцучреждениях продолжается вакцинация от COVID-19. Уже привито 1043 проживающих. Почти столько же сотрудников получили первый компонент вакцины, 400 – завершили вакцинацию.