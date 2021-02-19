Продлен режим обязательной самоизоляции для курян 65+

Продажу льготных проездных могут возобновить с 1 марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продлевается режим обязательной самоизоляции для курян 65+. С 1 марта, если не изменится тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, эта мера будет носить рекомендательный характер. В этом случае будет возобновлена продажа льготных проездных.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19. За неделю они снизилась на 4%, а по внебольничным пневмониям по отношению к предыдущей неделе на 5,7%.

За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян. Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания – сахарный диабет и гипертония, отметил Климушин.