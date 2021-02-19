Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Курской области отметили снижение темпов заболеваемости COVID-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания

Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19. За неделю они снизилась на 4%, а по внебольничным пневмониям по отношению к предыдущей неделе на 5,7%.

За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян. Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания – сахарный диабет и гипертония, отметил Климушин.