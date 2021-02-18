В Курской области разработали экскурсионный маршрут «Дорогами Достоевского»

Экскурсионный маршрут действует с конца февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Суджанского краеведческого музея создали новый экскурсионный маршрут «Дорогами Достоевского». Проследовать им можно будет уже с конца февраля.

- Первую экскурсию мы проведем для объединенной группы почитателей творчества этого писателя – москвичей и петербуржцев. Федор Михайлович бывал в Суджанском уезде летом 1877 года, когда гостил у брата своей жены Ивана Григорьевича Сниткина в деревне Малый Прикол недалеко от Мирополья, – рассказала директор музея Людмила Придубкова.

Гости Курской области не только увидят места, где побывал известный писатель, но и смогут отведать блюда, которые в ту пору готовили в Судже и уезде. Им подадут московскую солянку и расстегаи.