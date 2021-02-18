В Курской области за сутки выписали 155 ковид-пациентов

В регионе продолжается масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего с начала пандемии выписано 25970 ковид-пациентов в регионе. В том числе за последние сутки - 155.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1351 курянин. На ИВЛ – 148 (16 – инвазивная, 132 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 18 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 29282 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 153 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 424 курянина. В том числе за последние сутки - мужчина 79 лет и женщина 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.