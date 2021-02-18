Культурный центр имени Даниила Гранина разместится рядом с курским монастырем

Культурно-духовный центр имени Даниила Гранина построят на месте бывшего села Волынка, в котором родился знаменитый писатель Фото: Светлана ВОЛКОВА

Культурно-духовный центр имени Даниила Гранина планируется построить в Рыльском районе на месте бывшего села Волынка, в котором родился знаменитый писатель.

Идея поддержана главой государства и будет реализована при содействии Администрации Президента РФ.

Культурно-духовный центр разместят рядом с Рыльским Свято-Николаевским мужским монастырем на территории в полтора гектара. Уже завершено межевание земельного участка. Также администрацией района определены точки подключения к существующим инженерным сетям и объем работ по строительству газопровода, линий электропередач и транспортной инфраструктуры. Первую очередь объекта планируется возвести к 2024 году.

В комплекс войдут часовня, единственный в мире музей Даниила Гранина, гостевой дом, открытая фестивальная площадка, айвовый сад, парковка и площадка для кемпинга.