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В Курске продолжают расчищать трамвайные пути после снегопада

Сейчас рабочие пытаются восстановить движение по третьему маршруту
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Снегопад вывел из строя трамвайное сообщение

Снегопад вывел из строя трамвайное сообщение

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Движение трамваев по маршруту №2 восстановлено, сообщили в мэрии Курска.

КП уже сообщала, что из-за неблагоприятных погодных условий обледенели трамвайные пути и контактные сети, что привело к временной приостановке движения трамваев.

С выходных сотрудники "Курскэлектротранса" круглосуточно вели работу по расчистке трамвайных путей.

14 февраля трамваи пошли по маршрутам №№ 1 и 4.

16 февраля продолжалась работа по расчистке трамвайных путей от льда на участках маршрута №2. За сутки удалось прочистить более пяти километров пути.

В общей сложности аварийные бригады расчистили более 60 километров трамвайных путей.

Теперь рабочие сконцентрировались на расчистке путей по маршруту № 3 - от Сумского моста до улицы Ольховской.

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