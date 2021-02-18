В Курске продолжают расчищать трамвайные пути после снегопада

Снегопад вывел из строя трамвайное сообщение
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Движение трамваев по маршруту №2 восстановлено, сообщили в мэрии Курска.
КП уже сообщала, что из-за неблагоприятных погодных условий обледенели трамвайные пути и контактные сети, что привело к временной приостановке движения трамваев.
С выходных сотрудники "Курскэлектротранса" круглосуточно вели работу по расчистке трамвайных путей.
14 февраля трамваи пошли по маршрутам №№ 1 и 4.
16 февраля продолжалась работа по расчистке трамвайных путей от льда на участках маршрута №2. За сутки удалось прочистить более пяти километров пути.
В общей сложности аварийные бригады расчистили более 60 километров трамвайных путей.
Теперь рабочие сконцентрировались на расчистке путей по маршруту № 3 - от Сумского моста до улицы Ольховской.