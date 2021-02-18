Курская область получила допсредства на лекарства для амбулаторных больных ковид

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курской области на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выделено еще 15,7 млн рублей.

Ранее регион получил 64 млн рублей на эти цели.

- Выдача препаратов началась в конце ноября прошлого года. Согласно последним данным, их получили уже 16 369 курян, 8 029 из них – жители районов региона. Лечение назначается в соответствии с новыми методическими рекомендациями Минздрава России, - пояснили в администрации региона.