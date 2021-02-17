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Спорт

В Курске на Волокно откроют спорткомплекс

Он будет работать на улице Крюкова
Ольга ДАНИЛОВА
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Занятия спортом становятся все более популярными среди курян

Занятия спортом становятся все более популярными среди курян

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в микрорайоне Волокно на улице Крюкова, 16 начали возрождать спорткомплекс. Ранее там располагалась крытая хоккейная площадка, теперь же здесь будут футбольный манеж, залы единоборств и спортивной гимнастики.

Футбольный манеж размером 20х50 метров сейчас готовят к началу занятий: уже постелен газон с искусственным покрытием. Этот объект будет подключен к отоплению и сможет работать круглосуточно. Предусмотрены трибуны для зрителей.

Планируется, что к занятиям на футбольном манеже приступят ребята отделения «Азбука футбола» детского центра спортивной подготовки. Уже набрали 60 детей в возрасте от четырех до шести лет. Заключены договоры с частными курскими футбольными школами «Факел» и «Спартак» и четырьмя взрослыми командами, которые также будут проводить здесь свои тренировки.

Залы единоборств и спортивной гимнастики разместятся в пристройке, которая была возведена прежним собственником рядом с манежем. Обустроят здесь также раздевалки с душевыми и туалетами. Учитывая пожелания местных жителей, инвестор готов рассмотреть возможность рядом со спорткомплексом заливать открытый каток.

В этом году планируется построить ФОКи в Фатежском и Горшеченском районах, а уличные площадки – в Горшеченском, Пристенском и Курчатовском, открыть теннисный центр в Курске.