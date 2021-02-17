Определили лучший проекта барельефа и бюста Герою Советского Союза курянину Михаилу Булатову

Михаила Булатова не стало в 2020 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подведены итоги конкурса на создание лучшего проекта барельефа и памятника-бюста Герою Советского Союза курянину Михаилу Булатову.

Конкурс был объявлен в прошлом году. Заявки подали семь соискателей, которые представили пять проектов памятника-бюста и пять проектов барельефа.

Познакомиться с работами художников можно было в комитете архитектуры и градостроительства. Оценивались конкурсные проекты по 10-балльной шкале.

Конкурсная комиссия определила победителя. Им стал курский скульптор Юрий Киреев.

Напомним, что барельеф будет размещен на стене рядом с входной группой лицея № 6 имени Михаила Булатова на улице Радищева. Памятник-бюст установят на территории сквера перед домом № 74 на улице Ленина.

Мнение жюри, при выборе победителя совпало и с мнением дочери Михаила Алексеевича – Натальи. Именно этот автор смог передать суть характер Булатова – уверенность, основательность в своих делах и поступках, и надежность, к такому выводу пришло жюри.