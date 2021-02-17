Курский городской роддом возобновит прием рожениц в начале марта

С 8 февраля госпитализация пациентов с коронавирусом в медучреждение прекращена Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской роддом перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19 еще весной 2020 года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре прошлого года в связи с новой волной пандемии вновь стало ковидным стационаром.

В настоящее время эпидемиологическая обстановка и ввод новых мест для приема больных с коронавирусом позволяют вернуть роддом к плановой деятельности, сообщили в администрации региона.

- Госпитализация пациентов с коронавирусом в медучреждение была прекращена 8 февраля. Сегодня мы выписываем последних вылеченных пациентов, – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии БСМП Наталья Мальцева.

С 18 февраля начнется подготовка медучреждения к открытию – дезинфекция и санобработка помещений. Прием рожениц планируют возобновить в начале марта.