Наибольшее число новых ковид-больных зарегистрировано в Курске и Суджанском районе

За сутки в Курске ковид подтвердился у 81 пациента Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших коронавирусом по муниципалитетам - Курск - 81 пациент, Суджанский район - 15, Глушковский - 14.

По данным оперативного штаба на 8:30 17 февраля в Курской области всего с начала пандемии зарегистрировано 29129 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе - 154 за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса скончались 422 курянина. В том числе за последние сутки - мужчина 62 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.