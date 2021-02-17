В Курске возобновили подачу воды после ликвидации аварии

Тем, у кого еще есть перебои с водоснабжением, советуют обращаться в УК Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аварийная бригада «Курскводоканала» ликвидировала аварию на магистральном водоводе в жилом районе «Волокно». Подача холодной воды в многоквартирные дома восстановлена на участке от кинотеатра «Родина» до объездной дороги, сообщили в администрации региона.

В случае, если холодной воды нет, жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Жители частных домов могут обратиться непосредственно в «Курскводоканал» по телефону 70-06-14.