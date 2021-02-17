В курском реабилитационном центре возобновила работу группа для детей с ОВЗ

Центр возобновит работу в полном объеме сразу после улучшения эпидемиологической обстановки Фото: Из архива КП.

В областном медико-социальном реабилитационном центре имени преподобного Феодосия Печерского возобновила работу группа дневного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее его деятельность была приостановлена в связи с пандемией, сообщили в администрации региона.

Курс реабилитации составляет 21 день. Для пациентов в учреждении доступны медицинский массаж, грязелечение, современные аппараты для лечения функциональных расстройств центральной нервной системы, реабилитационные подвесы, кинезотерапевтическая установка, тренажеры с биологической обратной связью, индивидуальные занятия в сенсорной комнате.

В прошлом году капитальный ремонт провели в спальном корпусе центра. Закупили также новую мебель, медицинское и физиотерапевтическое, реабилитационное оборудование, которое предназначено как для взрослых, так и для детей. Центр возобновит работу в полном объеме сразу после улучшения эпидемиологической обстановки. В 2021 году планируется завершить ремонтные работы основного корпуса.

Подробную информацию о работе учреждения можно получить по телефону: 8 (4712) 35-69-14.