В Курске и Железногорске зарегистрировано больше всего новых больных ковид

Больше всего новых больных - в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших ковид по муниципалитетам за последние сутки: Курск - 85 человек, Железногорск - 19, Касторенский район - восемь.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1351 курянин. На ИВЛ – 144 (18 – инвазивная, 126 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 16 февраля в Курской области всего зарегистрировано 28975 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 158 - за последние сутки.

С начала пандемии в Курской области от ковид скончался 421 человек. В том числе за последние сутки - три человека - женщины 22, 50 и 53 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.