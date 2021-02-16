В Курской области прошел рейд по нелегальным такси

Специалисты обнаружили машины, работающие на рынке такси нелегально Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области совместно с представителями ГИБДД и специалистами миграционного контроля провели в области рейд «Такси 2021». Участники профилактического мероприятия проверили соблюдение масочного режима и требований, предъявляемых к автомобилям легкового такси.

Машины такси должны выделяться в транспортном потоке и обязательно иметь на бортах «шашечки», а на крыше оранжевый фонарик, быть технически исправными. Водители перед отправкой в рейс обязаны пройти медицинский осмотр. Во время поездки водителям и пассажирам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Специалисты обнаружили машины, работающие на рынке такси нелегально. Сотрудники полиции изъяли незаконно установленные отличительные атрибуты легкового такси. По итогам рейда составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, сотрудниками ГИБДД – 72 протокола, миграционного контроля – два административных материала, которые уже рассмотрены в суде.