В Курской области создадут этнодеревню

Здесь будут показаны традиционные промыслы и быт жителей Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области планируется создание туристического кластера в селе Красниково Пристенского района, рядом с объектом культурного наследия регионального значения – водяной мельницей начала XVIII века.

По предварительной концепции этнографического комплекса здесь будут показаны традиционные промыслы и быт жителей Курской области. Предполагается, что этнодеревня будет включать порядка 25 строений, таких, как дом кузнеца, лавка травника, академическое подворье, купеческий двор. Каждый объект закрепят за районами и организациями.

- В этнодеревне планируется сделать четыре улицы. Центральная, которую назовем Купеческая, будет идти от Преображенской церкви. Вдоль ручья – Ремесленная улица. Она объединит все ремесленные подворья. Еще будет Сельская и Торговая улицы, – рассказал генеральный директор ООО «УК «Старая мельница» Владимир Мерзликин.

Также в проекте формируются площади и пространства под открытым небом для проведения различных мероприятий, фестивалей. Особое внимание уделено благоустройству с применением дерева, камня и озеленения, как у естественного луга. В оформлении детских площадок тоже используются традиции края – росписи, мотивы кожлянской игрушки.

Начать строительство этнографического комплекса предполагается в 2021 году. Уже проработан вопрос подключения объектов туристического кластера к сетям инженерно-технического обеспечения, газификации и водоснабжения, сообщили в администрации региона.

Рассматривается возможность создания парка мельниц. В него предлагается включить макет ветряка Уфимцева, старинную ветряную мельницу и другие объекты. С идеей выступил Центр компетенций развития городской среды, который также работает над концепцией комплекса.

Для удобства гостей из других регионов в туристическом кластере планируется построить гостиницу. Сейчас идут поиски инвестора, готового реализовать проект.